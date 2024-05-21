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Інформацію щодо жорстокого поводження з тваринами перевіряють поліцейські Тернопільщини

Категорія: Кримінал

Про утримання тварин в неналежних умовах, без їжі та води, на спецлінію поліції повідомила жителька Чорткова. У підтвердження своїх слів вона відзняла відеодокази та розмістила їх у соціальних мережах.

На дане повідомлення одразу відреагували правоохоронці. За вказаною адресою у село Торське виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції.

У ході перевірки стало відомо, що парк стаціонарний і у ньому утримують як свійських, так і диких тварин, є птахи та місця для відпочинку дорослих та дітей.

Аби детальніше вивчити дану ситуацію, працівники поліції надіслали запити до всіх органів контролю і після того, як фахівці перевірять діяльність зоокутка, його санітарні та екологічні норми, працівники поліції вирішуватимуть питання про внесення даного факту відповідно до чинного законодавства.

Триває перевірка.

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