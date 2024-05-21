У Тернополі СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка організовувала псевдореферендум на Херсонщині

Служба безпеки продовжує системно документувати злочини зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України.

За матеріалами слідчих Тернопільського управління СБУ підозру у колабораціній діяльності отримала 37-річна жителька Скадовського району Херсонщини, яка добровільно пристала на пропозицію російських загарбників стати членом так званої «дільничної виборчої комісії».

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана активно сприяла проведенню псевдореферендуму, організованого окупантами з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

У період з 23 по 27 вересня 2022 року вона здійснювала побудинковий обхід мешканців села Гостроподолянське, агітуючи місцевих жителів підтримати приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф у антиконституційний спосіб.

На підставі зібраних доказів зрадниці заочно повідомлено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За співпрацю з ворогом їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Оскільки на даний час колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області