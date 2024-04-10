У Тернополі судитимуть колаборантку, яка допомагала росіянам встановлювати окупаційний режим у Запорізькій області  

Слідчі Тернопільського управління СБУ скерували до суду обвинувальний акт щодо чергової колаборантки, яка сприяла встановленню окупаційного режиму на загарбаних ворогом територіях Запоріжжя.

Під час досудового розслідування встановлено, що жителька Мелітополя після окупації міста добровільно прийняла пропозицію загарбників та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

У серпні 2022 року зрадниця очолила відділ окупаційного центру зайнятості, який підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади росіян – т. зв. «міністерству праці та соціальної політики військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

На цій посаді колаборантка схиляла безробітних жителів Мелітополя до підтримки окупаційної влади, переконуючи місцевих мешканців у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства.

Наразі СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт із доказами вини зрадниці. За порушення ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Оскільки обвинувачена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, тривають комплексні заходи для її притягнення до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

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