У Тернополі працівники СБУ повідомили про підозру колаборантці, яка схиляла жителів окупованого Мелітополя до співпраці з ворогом

Служба безпеки продовжує викривати зрадників, які співпрацюють з ворогом на тимчасово окупованих територіях України.

Так, за матеріалами СБУ підозру у вчиненні злочинів проти України отримала жителька Мелітополя, яка після окупації міста росіянами добровільно прийняла пропозицію загарбників та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

Під час досудового розслідування встановлено, що у серпні 2022 року зрадниця очолила відділ окупаційного центру зайнятості, який підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади росіян – т. зв. «міністерству праці та соціальної політики військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

На цій посаді колаборантка допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості населення, а також сприяла у встановленні окупаційного режиму на загарбаних ворогом територіях Запорізької області.

Зокрема, під час консультування безробітних жителів Мелітополя колаборантка схиляла їх до підтримки окупаційної влади, переконуючи місцевих мешканців у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Викриття та документування протиправної діяльності підозрюваної здійснювали співробітники Тернопільського управління СБУ за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області