Поліція охорони: кожна оселя неповторна, але кожній пасує безпека!

У межах всеукраїнського проєкту Департаменту поліції охорони «Безпека – в кожну оселю» працівники структури розповідають громадянам про те:
* як зробити своє помешкання безпечним простором;
* як працює обладнання, що розміщене на інформаційних стендах;
* чому безпеку своєї оселі краще довірити Поліції охорони тощо.
Утім, щоб отримати відповідь на запитання про вартість сигналізації, краще зателефонувати на цілодобову лінію 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) та замовити консультацію фахівця. На основі аналізу особливостей вашого помешкання і ваших очікувань від охоронної системи він порадить її найоптимальніший варіант.
Кожна оселя неповторна, але кожній пасує безпека!
Деталі – на сайті https://securitypolice.com.ua/
Управління поліції охорони в Тернопільській області