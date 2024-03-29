Поліція охорони: кожна оселя неповторна, але кожній пасує безпека!

У межах всеукраїнського проєкту Департаменту поліції охорони «Безпека – в кожну оселю» працівники структури розповідають громадянам про те:

* як зробити своє помешкання безпечним простором;

* як працює обладнання, що розміщене на інформаційних стендах;

* чому безпеку своєї оселі краще довірити Поліції охорони тощо.

Утім, щоб отримати відповідь на запитання про вартість сигналізації, краще зателефонувати на цілодобову лінію 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) та замовити консультацію фахівця. На основі аналізу особливостей вашого помешкання і ваших очікувань від охоронної системи він порадить її найоптимальніший варіант.

Кожна оселя неповторна, але кожній пасує безпека!

Деталі – на сайті https://securitypolice.com.ua/

Управління поліції охорони в Тернопільській області