Безпека житла – надто важлива справа, тож природно, що довкола неї виникає багато запитань.

Чи відрізняються і чим саме охоронні системи для квартири, будинку, офісу, виробничого чи складського приміщень?

Яка сигналізація ефективніша: дротова, бездротова, адресна?

Скільки потрібно датчиків?

Де встановити тривожну кнопку?

Як забезпечити безперебійну роботу обладнання в разі проблем з електроенергією?

Який спосіб сповіщення найзручніший?

Наскільки тривалий процес проєктування і монтажу охоронної системи?

Чи обовʼязково підʼєднувати сигналізацію до пульта охоронної структури?

Ці та інші запитання потребують лише фахових відповідей. І їх надають громадянам працівники Поліції охорони в межах інформаційних кампаній «Пожежне спостереження доступне кожному» і «Безпека – в кожній оселі». Мета цих проєктів: підвищити безпекову грамотність українців.

Якщо запитання щодо безпеки житла виникли й у вас, зателефонуйте на цілодобову лінію 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) або відвідайте сайт https://securitypolice.com.ua/

Поліція охорони – фаховий підхід у сфері безпеки!

Управління поліції охорони в Тернопільській області