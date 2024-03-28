Безпека житла – надто важлива справа, тож природно, що довкола неї виникає багато запитань.
Чи відрізняються і чим саме охоронні системи для квартири, будинку, офісу, виробничого чи складського приміщень?
Яка сигналізація ефективніша: дротова, бездротова, адресна?
Скільки потрібно датчиків?
Де встановити тривожну кнопку?
Як забезпечити безперебійну роботу обладнання в разі проблем з електроенергією?
Який спосіб сповіщення найзручніший?
Наскільки тривалий процес проєктування і монтажу охоронної системи?
Чи обовʼязково підʼєднувати сигналізацію до пульта охоронної структури?
Ці та інші запитання потребують лише фахових відповідей. І їх надають громадянам працівники Поліції охорони в межах інформаційних кампаній «Пожежне спостереження доступне кожному» і «Безпека – в кожній оселі». Мета цих проєктів: підвищити безпекову грамотність українців.
Якщо запитання щодо безпеки житла виникли й у вас, зателефонуйте на цілодобову лінію 9899 (дзвінки з мобільного безкоштовні) або відвідайте сайт https://securitypolice.com.ua/
Поліція охорони – фаховий підхід у сфері безпеки!
Управління поліції охорони в Тернопільській області