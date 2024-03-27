“Якісна та швидка ідентифікація тіл загиблих – знання, необхідні у час війни”, – криміналіст Сергій Ярмусь

«Ідентифікації жертв стихійних лих та катастроф» – тренінг на цю тему провели для криміналістів поліції України британські спеціалісти.

Навчання відбувалося на базі центру з пожежної безпеки у місті Моретон-ін-Марш (Англія) за сприяння Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

Тернопільську область представляв начальник відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління поліції Сергій Ярмусь.

Упродовж кількох днів на спеціально облаштованих локаціях, максимально наближених до реальних подій, тренери розповідали, показували та навчали українських криміналістів, як працювати та що робити у разі терористичних актів, завалів, надзвичайних ситуацій та на місцях масових поховань.

Заняття відбувалися із застосуванням DVI-протоколу, який ґрунтується на принципі «ніхто не може позбутися ідентичності після смерті».

(Довідково: DVI – це міжнародний стандарт з вилучення та подальшій ідентифікації людських жертв при терактах, стихійних лихах та катастрофах. Цей протокол передбачає об’єднання передсмертної та посмертної інформації, що дає змогу точніше та швидше ідентифікувати особу жертви під час масової загибелі людей).

За словами Сергія Ярмуся, навчання у них проводили представники Інтерполу, які безпосередньо працювали на місцях падіння Малайзійського боїнга та розкопках масових поховань у Боснії.

“Британські спеціалісти моделювали нам надзвичайні ситуації в яких гинули люди, і на практичних відпрацюваннях показували криміналістам, як виявляти та ідентифікувати людські жертви. Усе було максимально наближене до реальних подій”.

І організатори, і поліцейські переконані, що такі навчання надзвичайно важливі для України у час війни. Досвід, отриманий від іноземних колег, допоможе ефективніше працювати з ідентифікацією жертв воєнних злочинів, фіксувати їх, аби жоден злочинець не уникнув покарання.

Нагадаємо, що впродовж 2022-2023 років спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНП в Тернопільській області неодноразово виїжджали на деокуповані території та залучалися до проведення слідчих та процесуальних дій з метою документування кримінальних правопорушень, учинених росіянами.

.