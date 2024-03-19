Арттерапія – один із методів допомоги людям, які постраждали в результаті війни

Орієнтуватися на потреби постраждалих осіб, уміти з ними спілкуватися та допомагати позбуватися психологічних травм, отриманих в результаті бойових дій, поранень та перебувань у полоні – основне завдання проєкту «Mental tutor».

Щодня штатні психологи силових структур, які пройшли спеціальну підготовку з психології травми та вміють комунікувати з потерпілими, допомагають усім, хто постраждав у результаті війни.

Майстер-клас для колег-психологів системи МВС Тернопільської області провела завідувач кабінету психопрофілактики та професійного психофізіологічного відбору ДУ “ТМО МВС України по Тернопільській області Ольга Качерай.

Психологи Нацполіції краю спільно з колегами зі служби надзвичайних ситуацій та поліції охорони освоїли арттерапевтичні методи допомоги людям.

“Сьогодні допомогу потребують не лише наші захисники, але й члени їхніх сімей, люди, які побували у пеклі війни, у полоні. Люди, які зіткнулися із втратою близьких та рідних, – каже арттерапевтка Ольга Качерей. – Позбутися важких та страшних спогадів миттєво просто не реально. Потрібен час та дієві методи”.

Саме арттерапія – один із методів виходу із травматичного стану. Постраждалі повинні свої емоції передавати за допомогою мистецтва. Це – живопис, скульптура, колаж, фотографія, музика.

“За допомогою різноманітних технік арттерапії людина певним чином відволікається та забуває про пережите – вона поступово змінює сприйняття травматичного минулого та намагається долати труднощі. Позитивний результат залежить від фаховості тих, хто поруч. Тому такі зустрічі дозволяють підвищувати професійний рівень кожного відомчого психолога. Обмін досвідом, вивчення нових методів та стилів роботи з людьми – запорука швидкого одужання та переосмислення свого майбутнього”,- переконаний начальник відділу психологічного забезпечення ГУНП в Тернопільській області Михайло Козюк.

Психологи відділу психологічного забезпечення УКЗ ГУНП в Тернопільській області переконані, що такі зустрічі – запорука якісної роботи й допомоги співробітникам поліції та членам їхніх сімей. Усі заходи відбуваються у рамках реалізації проєкту «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».