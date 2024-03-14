У Тернополі СБУ повідомила про підозру черговій колаборантці, яка організовувала псевдореферендум на Херсонщині

Служба безпеки України продовжує системну роботу з документування діяльності організаторів фейкового референдуму на тимчасово окупованих територіях України.



За матеріалами слідчих Тернопільського управління СБУ підозру у колабораційній діяльності отримала 41-річна жителька с. Микільське Херсонського району, яка добровільно пристала на пропозицію російських загарбників стати членом так званої «дільничної виборчої комісії».



Слідчі встановили, що підозрювана публічно підтримала необхідність проведення незаконного «волевиявлення» та активно сприяла проведенню псевдоплебісциту, організованого окупантами з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.



У період з 25 по 27 вересня 2022 року вона здійснювала побудинковий обхід мешканців села з урною для голосування, агітуючи місцевих жителів підтримати приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу рф у антиконституційний спосіб.



На підставі зібраних доказів зрадниці повідомили про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). За співпрацю з ворогом їй загрожує до 10 років позбавлення волі.



Оскільки на даний час колаборантка переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.



Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області