Оперативники карного розшуку Тернопільщини затримали чоловіка, який підірвав гранату на Кременеччині

Наслідки ймовірного вибуху вранці, 16 січня, виявив староста села, коли прийшов на роботу. На місці пригоди працювали оперативники карного розшуку, слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

При попередньому огляді території експерти встановили, що вхідні двері до адмінприміщення Білокриницької селищної ради пошкодив вибух гранати “Ф-1″. Це підтвердили зібрані залишки уламків. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) та статті 263(незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Проведеними розшуковими заходами оперативники карного розшуку спільно з працівниками кримінального аналізу та слідчими Кременеччини встановили особу підозрюваного. Це – житель села Білокриниця 1997 року народження.

Поліцейські встановили його місцеперебування й за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Чому саме він так вчинив, затриманий не повідомляє.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до ч.2 статті 194 та частини 1 статті 263 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.