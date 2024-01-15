Поліцейські Тернопільщини піймали “на гарячому” чоловіка, який намагався викрасти деревину

Крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, інкримінують слідчі Чортківського районного відділу поліції жителю села Яблунів.

13 січня працівники поліції, патрулюючи територію обслуговування, у заповіднику “Дача Яблунів” Копичинецького лісництва побачили трактор з причепом.

Біля техніки був чоловік. Підійшовши до нього, правоохоронці встановили, що це місцевий житель, який намагається незаконно вивезти з території заповідника деревину. Він уже встиг завантажити на причеп 1,5 складометра ясена, заготовленого працівниками лісового господарства.

У скоєному 40-річний чоловік зізнався. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до ч.3 ст. 15 частини 4 статті 185 ККУ. Триває розслідування.