Поліцейські розшукали хулігана, який у Тернополі зняв прапор з флагштока біля пам’ятника Мирону Тарнавському

13 січня близько 21 години до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Тарнавського невідомий чоловік тягає по землі червоно-чорний прапор.

На виклик за кілька хвилин прибув екіпаж патрульної поліції. Правопорушника виявили неподалік від місця події.

Як з’ясувалося, зловмисник зірвав стяг УПА із металевої опори, встановленої біля пам’ятника генералу Мирону Тарнавському. Свої дії чоловік пояснити не зміг, адже перебував напідпитку. Стан його алкогольного сп’яніння підтвердили і результати освідування, проведені у медичному закладі.

Правопорушник – 24-річний житель Тернополя, раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 5 років обмеження волі.

Також поліцейські склали на чоловіка постанову за ч.1 ст.178 КУпАП (поява у громадських місцях у п’яному вигляді).