У Тернополі судитимуть колаборанта, який очолив училище в окупованому Мелітополі

За матеріалами Служби безпеки три роки позбавлення волі загрожує зраднику, який на посаді «директора училища» допомагав загарбникам реалізовувати ворожу політику в сфері освіти у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Зловмисником виявився 39-річний житель Мелітополя. Після захоплення міста окупантами він добровільно пішов на співпрацю із так званим «Міністерством освіти Запорізької області рф» та погодився очолити Мелітопольське вище професійне училище.

Слідчими Тернопільського управління СБУ встановлено, що окупаційна адміністрація Запоріжжя перейменувала навчальний заклад на «Государственное учебное заведение «Мелитопольское профессиональное училище №2», а колаборант, перебуваючи на посаді виконувача обов’язків його директора, активно впроваджував в училищі освітні «стандарти» рф.

Зокрема, він зобов’язав підлеглих здійснювати навчання і виховання дітей російською мовою. Також за вказівкою обвинуваченого українські підручники з географії, біології та природознавства були замінені їхніми російськими «аналогами».

Користуючись своїм владним становищем, колаборант активно русифікував навчальний заклад та поширював у ньому кремлівську пропаганду. Щотижня він проводив «загальні лінійки», на яких розповідав про переваги приєднання територій Запорізької області до російської федерації та описував перспективи вступу випускників училища до навчальних закладів країни-агресора.

Наразі Служба безпеки України завершила розслідування протиправної діяльності зрадника. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За поширення у освітньому закладі російської пропаганди, а також впровадження стандартів освіти держави-агресора колаборанту загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, його оголошено у розшук. Також тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до фактичної відповідальності.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області