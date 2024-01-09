“Бізнесменів”, які продавали «квитки до Європи», викрили оперативники Тернопільщини

«Бізнесмен» запевняв, що має знайомства та може внести неправдиві відомості про клієнтів до однієї з баз даних і це дасть змогу без проблем виїхати за межі країни. Одразу після отримання «авансу» за послугу фігуранта затримали.

Нелегальну схему виїзду до Угорщини організував ще один кримінальний дует з Тернопільщини. Аби виокремлюватись на «чорному ринку послуг» спільники навіть обіцяли клієнтам допомогти за кордоном оформити статус біженця.

Правда втікати з країни військовозобов’язаним чоловікам доводилось лісними стежками, оминаючи пункти пропуску Держприкордонної служби.

Вартувала послуга 9 000 доларів. У цю суму входив трансфер «клієнта » до місця перетину кордону у Закарпатській області та подальше сприяння у виготовленні документів в сусідній державі. Крім цього змовники запевняли втікачів, що із місцевими прикордонниками домовилися, а тому ніяких проблем із втечею з країни не буде. Ділків затримали під час отримання усієї суми коштів за так званий «квиток до Європи».

У поле зору оперативників внутрішньої безпеки потрапила і група осіб, яка пропонувала мешканцям Тернопільської області виїхати до Молдови. За 9 500 доларів двоє ділків обіцяли військовозобов’язаним чоловікам відвезти їх до Одеської області, де в обумовленому місці останні мали перетнути кордон.

Працювали змовники за попередньою передплатою у розмірі 5 000 доларів, які одразу обмінювали у криптовалюту.

Наразі слідчі поліції Тернополя спільно з оперативниками Тернопільського управління ДВБ та військовою контррозвідкою Служби безпеки України затримали одного з фігурантів відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.