Безпечне навчання, захист та психологічна підтримка: важливі завдання обговорили на нараді освітяни та правоохоронці

Робоча нарада з керівниками місцевих органів управління освітою, правоохоронців та працівників служби надзвичайних ситуацій відбулася в Тернопільській ОВА. Присутні обговорили сукупність умов для створення безпечного освітнього середовища в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства», а також забезпечення охорони в закладах загальної середньої освіти.

Керівник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович навів статистику злочинів скоєних неповнолітніми, а також проблемні питання, серед яких зникнення дітей, схильність підлітків до суїциду та вживання алкоголю.

Психологиня сектору психологічного забезпечення УКЗ ГУ Нацполіції області Алла Круть акцентувала увагу на необхідності надання ефективної психологічної допомоги в навчальних закладах. Вона навела сучасні методи психологічного супроводу, які дозволяють виявити проблеми дітей та підлітків та способи їх вирішення та основні вектори діяльності психологічного забезпечення навчального процесу на основі Національної програми ментального здоров’я #тияк

Учасники засідання домовилися про спільну соціально-психологічну та виховну роботу поліції та освітян щодо ролі та роботи психолога у школах, а також визначили спільні заходи по взаємодії у створенні безпечного учнівського середовища та з протидії підліткової злочинності.