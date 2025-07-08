Діти із родин військовослужбовців активно провели день на спортивних естафетах у Тернополі

3 липня парк ім. Тараса Шевченка став місцем радості, активного відпочинку та дружнього суперництва. У межах літнього табору тут відбулися захоплюючі спортивні естафети, в яких взяли участь 18 дітей із родин захисників та ветеранів.

Діти поділилися на дві команди та із захопленням проходили веселі естафети з ракетками, м’ячами, обручами, флорбольними ключками, вортексом та іншими спортивними знаряддями. Учасники активно підтримували одне одного, демонстрували спритність, згуртованість і щиро раділи кожній перемозі. Саме такі моменти роблять літні канікули яскравими та незабутніми.

Захід провів Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення за ініціативи Центру підтримки ветеранів та родин Героїв за сприяння управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради.