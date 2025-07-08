Судитимуть жителя Тернополя, який за 2500 доларів обіцяв зняти військовозобов’язаного з розшуку ТЦК

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинене фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

Підозрюваний запевняв, що має вплив на працівників одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і може сприяти у виключенні військовозобов’язаного з переліку осіб, які перебувають у розшуку. Спочатку він отримав 1000 доларів США як аванс, а згодом попросив доплатити ще 1500 доларів за повне “вирішення питання”.

Корупційні оборудки фігуранта викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура сфері оборони Західного регіону.