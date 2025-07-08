Поліцейські закликають батьків бути особливо уважними: на Кременеччині ледь не втопилася трирічна дитина

Подія сталася 8 липня в одному з сіл Почаївської громади – у штучній водоймі ледь не втопився трирічний хлопчик.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, близько 10-ї години ранку дитина непомітно вибігла з подвір’я та попрямувала до сусідського господарства, де знаходилася саморобна водойма. Зникнення хлопчика спершу не помітили. Мати вийшла на вулицю, не знайшла сина й побігла до сусідів – там його й виявили у воді. Разом з батьком витягли дитину з водойми.

Бригада екстреної медичної допомоги надала хлопчику першу медичну допомогу. Дитину реанімували, однак стан залишається важким. Потерпілого госпіталізували до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.

Наразі триває перевірка. За фактом нещасного випадку вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У літній період, коли зростає кількість трагічних випадків на водоймах, ювенальні поліцейські закликають батьків бути максимально уважними до безпеки дітей. Малюки не усвідомлюють небезпеки, тому навіть кілька хвилин без нагляду можуть призвести до непоправного.

Особливу увагу слід приділяти територіям, де розташовані відкриті або штучні водойми. Не залишайте малечу наодинці на подвір’ї.

Нехтування елементарними правилами безпеки – це реальна загроза для життя. Правоохоронці закликають не чекати трагедії, а вже сьогодні вжити всіх необхідних заходів, аби вберегти найдорожче – дитячі життя.