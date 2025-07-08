На дорогах Тернопільщини у результаті ДТП травми отримали троє людей

Троє людей отримали травми в результаті дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернополя та області.

7 липня на спецлінію Заліщицького відділення поліції надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік АЗС, зіткнулися автомобілі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Opel Zafira допустив зіткнення з автомобілем марки ВАЗ 2109, кермувальник якого зупинився на смузі руху для здійснення маневру повороту.

Унаслідок аварії до реанімаційного відділення бригада швидкої доставила пасажирку автомобіля ВАЗ 1968 року народження. Надавали медики допомогу і 13-річному пасажирові з іншого авто. За даним фактом триває розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила 23-річна тернополянка. Жінку на нерегульованому пішохідному переході збив автомобіль марки Citroen Jumper. Аварія трапилася близько 14:20 на вулиці Патріарха Йосипа Сліпого. Потерпілу госпіталізували до травматологічного відділення.