Чоловік, який допомагав військовозобов’язаним тікати за кордон, постане перед судом

Вісімдесят троє осіб незаконно виїхали з України впродовж березня-серпня 2022 року та не повернулися. І ця кількість, кажуть працівники поліції, може бути більшою.

Працівники міграційної поліції Тернопільської області викрили жителя Кременеччини, який заробляв на ухилянтах. Чоловік впродовж кількох місяців вносив неправдиву інформацію до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки в електронному кабінеті перевізника Системи «Шлях».

Документували протизаконну діяльність жителя Кременця слідчі, працівники міграційної поліції та кримінального аналізу Головного управління нацполіції Тернопільщини спільно з оперативниками Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

За словами керівника міграційної поліції Олександра Буняка, на момент злочину, працюючи в одній із фінансових установ, він організував “бізнес” на ухилянтах. Чоловік сприяв незаконно перетинати державний кордон України військовозобов’язаним громадянам, які підлягали призову на військову службу під час мобілізації.

Підозрюваний мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення, й без їхнього відома вносив дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях».

За свої послуги отримував грошову винагороду.

Слідчі встановили, що “бізнесмен” причетний до незаконного переправлення через кордон 86 осіб, з яких 83 не повернулися.

Чоловікові інкримінують сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, усунення перешкод, вчинене з корисливих мотивів повторно, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до підробки інформації під час дії воєнного стану, вчиненому повторно відповідно до ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 332, ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

За вчинення даних злочинів під час дії воєнного стану чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Справу слідчі скерували до суду.