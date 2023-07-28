Торгівля людьми – глобальна проблема не лише України, але й світу

Торгівля людьми – галузь кримінального бізнесу, яка розвивається стрімкими темпами не лише в Україні, але й у світі. Ця індустрія надзвичайно прибуткова і за рівнем доходів поступається лише продажам наркотиків та зброї.

До рук торговців людьми потрапляють усі – чоловіки, жінки та діти.

30 липня – Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми.

“Сьогодні ми, поліціянти, долучилися до акції, яка відбувається в Тернополі на автовокзалі. Ми розповідаємо людям, як протидіяти даному явищу, куди звертатися за допомогою, якщо люди потрапили в певні обставини. Також ми роздаємо контактні номери телефонів, брошури, блокноти, а для дітей браслетики з номерами телефонів”, – розповідає старший інспектор з особливих доручень Управління дотримання прав людини Ірина Ніколаєва.

Незадовільна економічна ситуація в Україні змушує людей шукати кращої долі за кордоном. А через повномасштабне вторгнення рф зросла кількість вимушених переселенців. Прагнучи достойно заробляти, українці нерідко стають жертвами торговців людьми, потрапляють у трудове рабство.

Які документи потрібні для виїзду за кордон, як вивезти дитину, куди звертатися у тій чи іншій країні за допомогою, як виготовити чи поновити втрачені документи – це лише частина питань, з якими звертаються українці до представників ГО «Відродження нації». Від початку війни кількість дзвінків до них суттєво зросла. У місяць, каже проєктний менеджер Валентина Римар, до них надходить понад 2000 дзвінків з усіх регіонів України.

Правоохоронці наголошують, що одразу довіряти незнайомцям не можна, тим більше тоді, коли вони обіцяють мало не «золоті гори». Якщо пропонують аж занадто привабливі умови праці та високу зарплатню, дуже ретельно перевіряйте інформацію: не спокушайтесь одразу на таку пропозицію, адже саме за нею й приховується трудове рабство, яке в реальності не має нічого спільно з пропонованими вигодами.