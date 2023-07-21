Трьох співробітників підрозділу «КОРД» нагородили відзнаками МВС

Відомчі відзнаки кордівцям вручив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.
Співробітники управління «КОРД» ГУНП в Тернопільській області регулярно несуть службу у зоні бойових дій, а за місцем постійної дислокації виконують спеціальні завдання та функції.
За високу професійність та відданість справі вони отримали відомчі відзнаки МВС. Двох бійців нагородили нагрудними знаками «За відзнаку в службі», їхній колека отримав грамоту.
Сергій Зюбаненко подякував кордівцям за службу.