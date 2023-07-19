Відеодомофони з котролем доступу – безальтернативне безпекове рішення

Особливо для режимних об’єктів, закритих приміщень підприємств, об’єктів критичної інфраструктури і забезпечення життєдіяльності населення, де рівень безпеки повинен бути найвищим.

– Поліція охорони встановлює як аналогові, так і цифрові відеодомофонні системи, а також гібридні варіанти, – пояснює інженер Управління поліції охорони в Тернопільській області Андрій Приступа. – Сучасні відеодомофони вийшли за рамки наших стереотипних уявлень про них. У нових моделях домофонів викликова панель може працювати як автономна система, тобто рахувати, скільки людей пройшло повз двері, вмикатися, записувати і зберігати на флешці інформацію.

Не підключаючи зовнішніх камер, власник у мобільному додатку може бачити, що відбувається біля його дому чи офісу. Також він матиме змогу дистанційно поговорити з тим, хто прийшов до нього.

Сучасні відеодомофонні системи мають широкий діапазон доукомплектування, високий рівень ідентифікації людини й прості в користуванні.

Детальніше – за номером 9899. Цілодобово і безкоштовно з мобільного.

Управління поліції охорони в Тернопільській області