«Спорт для всіх» – оздоровчий захід організували для вихованців дошкільного закладу «Берізка»

У дошкільному навчальному закладі «Берізка» Національної поліції України відбувся оздоровчо-спортивний захід «Спорт для всіх». Серед організаторів дійства – Тернопільська обласна організація ФСТ «Динамо».

Зі слів заступника голови фізкультурно-спортивного товариства Володимира Небесного, мета заходу – популяризація фізкультури та спорту серед дошкільнят, залучення їх до активного способу життя.

Малеча із задоволенням виконувала естафети та руханки. Змагання перетворилося на веселу та захоплюючу гру, де переможцями стали всі вихованці дошкільного закладу.

Подарунки від спонсорів та організаторів маленьким спортсменам вручив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький.