Нові можливості для випускників: спільні заходи Департаменту освіти і науки та кіберполіції у Тернопільській області

Сьогодні, 14 липня, директор Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома провела робочу зустріч із начальником відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Ігорем Гладишем, під час якої обговорили напрямки співробітництва та проведення спільних заходів для покращення рівня знань про кібергігієну.

Погодились, що спільні заходи будуть корисні як для учнів, так і для вчителів навчальних закладів краю.

Ольга Хома наголосила, що у цей час школярі найбільше цікавляться використанням інформаційних технологій в повсякденному житті.

“Важливо до участі в таких заходах залучати школярів молодших та середніх класів та формувати у них корисні навички щодо поводження у кіберпросторі”, – відзначила директор Департаменту освіти і науки ТОВА.

Ігор Гладиш акцентував увагу на проекті «MRIYA», який підтримується волонтерами та працівниками кіберполіції. Його метою є забезпечення кібербезпеки, виявлення та припинення діяльності кіберзлочинців, а також інформування громадськості про російську пропаганду та методи її поширення.

“Основною рушійною силою проекту є волонтери, а саме учні та студенти, які допомагають нашим воїнам на “цифровому фронті” боротися з окупантами”, – зауважив начальник ВПК в Тернопільській області.

Також учасники зустрічі домовились всіляко сприяти випускникам шкіл, які в майбутньому бажають боротися з кіберзлочинцями та стати кіберполіцейськими. Таку можливість надає Харківський національний університет внутрішніх справ. Навчання з кібербезпеки у Харківському національному університеті внутрішніх справ надасть необхідні знання та навички для боротьби з кіберзлочинами. Випускники отримують ступінь “бакалавра” та звання “лейтенанта поліції”. Навчання проходить у місті Кам’янець-Подільський.

“Якщо випускники зацікавлені у кар’єрі в сфері кібербезпеки та бажають долучитися до боротьби з кіберзлочинцями та шахраями, необхідно поспішити з подачею заявки на навчання, оскільки кількість місць обмежена”, – наголосив Ігор Гладиш.

Загалом на зустрічі директора Департаменту освіти і науки ТОВА Ольги Хоми із начальником ВПК в Тернопільській області ДКП НП України Ігорем Гладишем було узгоджено спільні заходи як на період вступної кампанії для випускників 2023 року, так і протягом нового навчального року.