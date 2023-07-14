Дільничні офіцери Тернопільського райуправління поліції проводять превентивну роботу серед жителів міста

Цього разу зустріч відбулася з мешканцями багатоквартирних будинків, що по вулиці Вишнівецького.

Дільничні офіцери Максим Вольський та Анна Герасимчук розповіли тернополянам про стан злочинності в місті, зокрема, наголосили на найпоширеніших шахрайських схемах та застерегли, як не стати їх жертвою.

Також нагадали про правила безпеки у випадку сигналів повітряної тривоги та про те, що в цей час приміщення, які слугують сховищем, мають бути відчинені. Під час спілкування поліцейські відповіли на запитання мешканців багатоповерхівок.