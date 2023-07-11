Поліцейські та нацгвардійці вчилися злагоджено діяти під час конвоювання затриманих осіб

Заходи проходили на базі Тернопільського міськрайонного суду. Мета спільного навчання – виробити алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій під час утримання, охорони та конвоювання затриманих та взятих під варту осіб. Участь у заняттях взяли підрозділи конвойної служби поліції області та військовослужбовці Нацгвардії.

За словами старшого інспектора конвойної служби управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіцїі області Романа Юника, задіяні до навчання служби моделювали різні ситуації, які можуть виникнути під час утримання, охорони та конвоювання затриманих та взятих під варту осіб.

«Спільні навчання допомагають виробити чіткість дій та відпрацювати практичні навики задля запобігання надзвичайним подіям під час конвоювання підсудних», – зазначає Роман Юник.

Співробітники поліції та військовослужбовці обмінювалися досвідом та навчалися діяти злагоджено. Увесь процес відбувався в умовах максимально наближених до реальних.

У ході навчань підрозділи продемонстрували готовність ефективно виконувати свої функції.