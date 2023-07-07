Десять телефонних дзвінків впродовж кількох хвилин надійшло на лінію “102″ ГУНП в Тернопільській області. Усі вони були з одного номера. Телефонував чоловік, але не для того, аби повідомити про важливу подію, а з метою образ. Він, вживаючи нецензурну лексику, принижував дівчат, які відповідали на дзвінок.

Кинути слухавку чи відповісти хулігану тією ж “монетою” оператори не мають права. Тому, вислухавши приниження та крики, дівчата продовжують свою роботу та скоординовують на місце злочину правоохоронців, медиків чи рятувальників.

Щодоби п’ять операторів лінії “102″ приймають близько тисячі повідомлень про різноманітні події, вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень. Телефонують не лише мешканці Тернополя та області, але й жителі Херсонщини. Навантаження на одного оператора лінії – величезне, а його зміна триває 24 години.

За словами керівника відділу служби “102″ УОАЗОР ГУНП в Тернопільській області Євгенії Іваськів, у ввіреному їй підрозділі працює 18 операторів, з яких 13 осіб – це жінки.

За шість місяців поліціянти зафіксували 70 фактів, коли додзвонювачі принижували, намагалися зірвати роботу операторів лінії й це тоді, як люди, яким реально була необхідна допомога, не могли вчасно дотелефонуватися.

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко запевняє, що місцеперебування усіх хуліганів вони встановлять та притягнуть до відповідальності відповідно до усіх норм чинного законодавства. Принижувати, обзивати та зривати роботу операторів лінії “102″ не дозволено нікому!

Наразі оперативники уже встановили 13 осіб, які телефонували та зривали роботу операторів. Їх притягнули до адміністративної відповідальності відповідно до статті 173 КУпАП.

Пам’ятайте, що немотивовані дзвінки відвертають увагу правоохоронців. Тож будьте виважені у своїх вчинках і не забувайте, що «гарячі» телефонні лінії спецслужб існують виключно для екстрених випадків.