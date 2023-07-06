Змагання з практичної стрільби провели серед правоохоронців Тернопільщини

Точність та швидкість – основні елементи стрільби, які повинні використовувати правоохоронці при виконанні службового обов’язку чи при захисті Батьківщини. Саме змагання з практичної стрільби дозволяють перевірити рівень готовності поліціянтів.

З цією метою, відповідно до наказу ГУНП в Тернопільській області, за звання найкращого стрільця змагалося 6 команд, а це – 18 учасників.

За словами Олексія Криворучка – заступника начальника управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області, учасники змагань виконували три вправи. Вони мали не лише влучити у ціль, але й не травмувати умовних заручників.

Перемогу у змаганнях здобула команда збірних відділень поліції, срібло вибороли правоохоронці Бережанського відділу, а бронза дісталася команді з Чорткова.

Відзначили судді і найкращих стрільців у особистому заліку. Перше місце дісталося Сергієві Серкісу, друге присудили Володимиру Івашко, а третю сходинку посів Сергій Горпинюк.