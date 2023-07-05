Придбав неіснуючий транспорт: поліцейські застерігають від продавців-аферистів

У шахрайську схему потрапив мешканець Чортківського району. Він втратив власні кошти, довірившись невідомому покупцеві.

Потерпілий хотів придбати мотоцикл. Вирішив знайти кращі пропозиції в мережі Інтернет. Хлопець знайшов оголошення про продаж техніки за вигідною ціною та зателефонував продавцю. Невідомий запевнив, що транспорт у відмінному стані. Пообіцяв, що вже впродовж доби він оформить доставку, однак попросив оплатити половину суми як додаткову гарантію на придбання товару.

В результаті афери зловмисник заробив майже 20 тисяч гривень, натомість потерпілий товар так і не отримав. Мобільний телефон псевдопродавця перестав відповідати одразу після переказу коштів. Чортків’янин звернувся з заявою до поліції. За фактом злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські вкотре закликають мешканців області не здійснювати покупок на сумнівних сайтах. Купуєте в інтернеті – надавайте перевагу післяплаті! Намагайтеся дізнатися якнайбільше інформації про продавця: читайте відгуки, перевірте його банківські картки та телефон на сайті Кіберполіції, адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/

Ознаки продавця-шахрая:

пропонує занадто занижену вартість товару;

не погоджується на покупку з післяплатою або просить перерахувати часткову оплату на картку;

переводить спілкування з особистого кабінету на сайті оголошень у месенджер;

надсилає скорочені посилання нібито на сайт для оформлення послуги;

просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати, адже йому про це надійшло сповіщення від банку.