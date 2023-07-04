Хвилиною мовчання працівники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області вшанували тих, хто віддав своє життя, виконуючи службові обов’язки та захищаючи Україну від ворога.

4 липня – День Національної поліції. Подія урочиста, але не святкова. Війна щодня забирає життя воїнів, побратимів та мирного населення.

“Поліція Тернопільщини безперервно виконує бойові завдання в зоні проведення бойових дій. І це не лише охорона громадського порядку, але й бере безпосередню участь в бойових діях. Сьогодні нам на мирній Тернопільщині потрібно виконувати свій обов’язок – захищати права та свободи громадян з охорони громадського порядку, по розкриттю злочинів”, – звернувся до особового складу керівник поліції Сергій Зюбаненко.

Бездоганна робота поліціянтів – це як вдячність хлопцям та дівчатам за те, що дають відсіч ворогам на півдні та сході України. Правоохоронці повинні зробити усе можливе, аби родини наших захисників почувалися у безпеці.

З нагоди професійного свята – восьмої річниці з дня створення служби, а також з метою покращення оперативного реагування на події, заяви та звернення громадян, керівник Національної поліції України передав ключі від 15 нових автомобілів.

Кращим працівникам поліції краю Сергій Зюбаненко, а також представники органів місцевого самоврядування та інших силових структур Тернопільщини вручили медалі, цінні подарунки, нагородні знаки, грамоти та подяки.

“Я прошу з честю нести службу. Я знаю, що кожен із вас виконає свій службовий, військовий та громадянський обов’язок. У цей день я бажаю усім швидкої Перемоги, щоб ви поверталися зі служби здоровими та неушкодженими. Миру нам, щастя та процвітання”.