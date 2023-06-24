Правосуддя, дружнє до дитини!

“Особливості захисту прав дітей, причетних до кримінальних правопорушень або стали свідками чи потерпіли від протиправних діянь” – тема навчально-практичного семінару. Зустріч відбулася на базі ГУНП в Тернопільській області. Ініціатори навчань – обласна прокуратура та Нацполіція Тернопільщини.

Організатори заходу розповіли ювенальним прокурорам, слідчим та дізнавачам про принципи правосуддя, дружнього до дитини.

Щодня діти різного віку взаємодіють із системою правосуддя. Одні стають жертвами, інші – свідками кримінальних правопорушень або навіть безпосередніми виконавцями. Участь у судових процесах, а особливо у кримінальних провадженнях, здебільшого є доволі травматичним досвідом

для дітей.

Правоохоронцям нагадали, що під час прийняття будь-яких рішень, що стосуються дітей, вони повинні дотримуватися інтересів дитини. А це реально лише за умови відповідної підготовки суддів, адвокатів, прокурорів та інших учасників системи юстиції.

Розглянули на зустрічі і Модель “Барнахус”, яка передбачає, що під час допиту дитини повинен бути присутнім спеціаліст – психолог, який має спеціальну підготовку, розумітися на вікових особливостях дитини, специфіці проведення допиту, знати які питання ставити можна, які ні, аби зайвий раз не травмувати неповнолітніх.

Впродовж 5 місяців 2023 слідчі підрозділів ГУНП зареєстрували та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 36 кримінальних проваджень у яких фігурували неповнолітні.

Відповідно до результатів досудового розслідування до суду з обвинувальним актом направлено 8 кримінальних проваджень.