Міграційники розповіли про особливості оформлення паспорта неповнолітнім

Кожен віковий період, який проживає маленька людина, має свої визначальні особливості. За аналогією, із досягненням певного віку, дещо змінюється порядок оформлення основних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України – ID-картки та закордонного паспорта. Зміни, зокрема, стосуються розширення можливостей неповнолітньої особи відповідно до віку.

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Паспорт громадянина для виїзду за кордон можна оформити дитині від народження. Це є правом батьків, але не обов’язком. Заяву на оформлення документа подає один із батьків чи законних представників дитини.

12 років

У цьому віці при оформленні закордонного паспорта у школярів вже сканують відбитки пальців рук, відтак, при отриманні готового документа присутність дитини обов’язкова, адже здійснюється процедура верифікації (перевірки) тотожності відбитків.

14 років

Починаючи з цього віку законодавець наділяє неповнолітніх частковою дієздатність, що знайшло своє відображення і в порядку оформленні документів. Обов’язком кожного 14-річного українця є оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки. Також у цьому віці юнаки й дівчата уже мають право підпису, відтак, при оформленні закордонного паспорта, здійснюється відцифрування їхнього особистого підпису.

16 років

Неповнолітня особа, яка досягла 16-го віку, може особисто звернутись до підрозділу міграційної служби щодо видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та власноруч подати відповідну заяву.

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