У Тернополі під колеса автомобіля потрапило двоє неповнолітніх

Причини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждало двоє дітей, встановлюють слідчі Тернопільського районного управління поліції. Інформація про аварію надійшла на спецлінію “102″ 18 вересня о 16:40.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись вулицею Текстильна, допустив наїзд на дітей, які знаходилися на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілих з тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. Загрози життю школярів немає.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.