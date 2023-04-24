За минулі вихідні в автопригодах травмувалося 8 осіб

П’ять дорожньо-транспортних пригод за минулі вихідні, 22-23 квітня, зареєстрували слідчі на дорогах Тернополя та області. У аваріях травми різного ступеня тяжкості отримали 8 осіб.

22 квітня на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що на вулиці Будного ДТП з потерпілими.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце пригоди встановила, що водійка автомобіля Chevrolet Volt, здійснюючи маневр розвороту на перехресті вулиць Будного-Винниченка-Наливайка, не впоралася з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з HYUNDAI Santa Fe. Потерпілих в цій аварії не було.

Ще одну аварію того ж дня зафіксували правоохоронці в обласному центрі. До лікарні з переломами звернулася тернополянка 1949 року народження. Жінка потрапила під колеса автомобіля у дворі будинку на вулиці Київській. У ході перевірки стало відомо, що водій автомобіля Dacia Super Nova, рухаючись заднім ходом, травмував пенсіонерку.

Кермувальник Renault Kadjar не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з трактором John Deere, який рухався попереду. Аварія трапилася 23 квітня на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, неподалік села Старі Петликівці. В результаті удару до лікарні госпіталізували водія та двох пасажирів з кросовера.

До хірургічного відділення 23 квітня потрапили двоє пасажирів автомобіля ВАЗ-2108. Аварія з потерпілими трапилася поблизу села Кам’янка Теребовлянської територіальної громади. У ході перевірки стало відомо, що кермувальник допустив з’їзд у кювет та перекидання автомобіля. Водія затримали відповідно до статті 208 КПК у зв’язку з підозрою на алкогольне сп’яніння.

Чергову ДТП з потерпілими зареєстрували слідчі в Тернопільському районі. Біля села Лозова водій автомобіля KIA K5 не вибрав безпечної швидкості, злетів у кювет та перекинувся. За меддопомогою до лікарні звернулися двоє людей. Одного із пасажирів госпіталізували у хірургічне відділення.

У всіх водіїв – учасників аварій, слідчі взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.