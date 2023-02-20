У Тернополі вшанували пам‘ять Небесної Сотні

Дев’ятий рік поспіль 20 лютого у нашій державі віддають шану Героям Небесної сотні. Сумний список полеглих героїв відкрився наприкінці січня 2014 року, коли революційні події зими років забрали життя понад сотні людей, які відстоювали свободу України. Біль триває – бій триває.

Традиційно у цей день у всіх регіонах України проходять урочистості заходи. Мітинги-реквієми з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні відбулися як у Тернополі так і в райцентрах області.

Мешканці краю, представники влади, правоохоронці, військовслужбовці та працівники УДСНС хвилиною мовчання та спільною молитвою вшанували пам’ять Героїв іта всіх з захисників України, які відійшли у вічність у боротьбі за свободу, цілісність та єдність нашої держави. Учасники заходів поклали квіти та встановили запалені лампадки до пам’ятного знаку на площі Героїв Євромайдану.