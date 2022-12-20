20 грудня – День вшанування пенсіонерів і ветеранів системи МВС України та Національної поліції України

Ветерани і пенсіонери органів внутрішніх справ – це золотий фонд, чимала історія і величезний досвід роботи. Це люди, які присвятили більшу частину свого життя боротьбі зі злочинністю, захисту конституційних прав та свобод громадян.

У кожного ветерана непроста життєва доля. Багато з них пройшли шляхи Другої Світової війни, долали повоєнні часи, приборкували мирний атом Чорнобиля.

“Для нас це свято. Рідко, але ми зустрічаємося, відзначаємо це свято, вшановуємо пенсіонерів – колишніх працівників міліції. Сьогодні нас в області є 3500 пенсіонерів-ветеранів. З них 280 осіб – це поліцейські пенсіонери”, – розповів голова Тернопільської обласної ветеранської організації ГО «Асоціація ветеранів МВС України» Михайло Сіянчук.

Ветерани системи МВС у строю і сьогодні та готові допомагати й передавати свій багатий життєвий досвід молодшим колегам.

Станіслав Головко був начальником Тернопільської міської міліції з 1989 по 1991 рік. Він пригадує, що його керівництво припадало час змін – проходили різноманітні демократичні процеси і доводилося перелаштовуватися з одних стандартів роботи на інші. Але міліція завжди була з народом.

“Всі проблеми, які стояли перед нами. ми вирішили. Міліція контролювала ситуацію в місті, зі злочинністю. Зараз ситуація інша, але вона складніша, бо поліції доводиться працювати в умовах війни. Це додаткові зобов’язання та ризики для особового складу”.

Не забувають члени ветеранських організацій приділяти увагу сім’ям тих співробітників, які загинули під час виконання службових обов’язків, відвідують самотніх та хворих ветеранів і пенсіонерів.