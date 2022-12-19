Відтепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби. Такі зміни були запроваджені з 14 грудня.

Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу Експертної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експертного дослідження можна зареєструватися на сайтах територіального сервісного центру МВС чи Експертної служби МВС, або ж отримати талони в терміналах, розташованих в приміщеннях сервісних центрів.

«Під час експертного дослідження автомобіль детально оглядають, перевіряють чи не було ніяких кримінальних змін. Відтак людина після отримання результатів дослідження протягом 10 днів може звернутися в будь-який територіальний сервісний центр для завершення процедури реєстрації або ж перереєстрації транспортного засобу», – розповідає завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують Тернопільського НДЕКЦ МВС України Анатолій Гладуш.

Дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого обслуговування громадян.До уваги жителів Тернопільщини: змінився алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів.

Відтепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження транспортного засобу у фахівців експертної служби. Такі зміни були запроваджені з 14 грудня.

Перш ніж зареєструвати автомобіль у територіальному сервісному центрі, людині необхідно звернутися до відповідного підрозділу Експертної служби МВС з метою дослідження транспортного засобу. Для проведення експертного дослідження можна зареєструватися на сайтах територіального сервісного центру МВС чи Експертної служби МВС, або ж отримати талони в терміналах, розташованих в приміщеннях сервісних центрів.

«Під час експертного дослідження автомобіль детально оглядають, перевіряють чи не було ніяких кримінальних змін. Відтак людина після отримання результатів дослідження протягом 10 днів може звернутися в будь-який територіальний сервісний центр для завершення процедури реєстрації або ж перереєстрації транспортного засобу», – розповідає завідувач сектору криміналістичного дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують Тернопільського НДЕКЦ МВС України Анатолій Гладуш.

Дослідження і реєстрація авто можуть відбуватися в різних населених пунктах. Ці послуги створені для зручності та швидкого обслуговування громадян.