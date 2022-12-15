На теренах Тернопільщини триває впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади»

У Головному управлінні Національної поліції̈ Тернопільщини відбувся черговий етап конкурсного відбору на посади поліцейських офіцерів громади. Набір проходить до 10 громад, які виявили бажання та спроможність до участі у проєкті.

Співбесіди з кандидатами у шерифи проводила комісія з представників Департаменту превентивної діяльності, Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції та організації міжнародної технічної допомоги ICITAP. Обрані комісією кандидати пройдуть спеціальне навчання.

Наразі на Тернопільщині працює 3 поліцейських офіцери громади. Поліцейський офіцер громади – це офіцер поліції, який орієнтований на вирішення безпекових проблем саме своєї територіальної громади. Він доступний до населення, тому що постійно знаходиться поруч з людьми.