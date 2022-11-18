У Тернополі силовики затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу

В України триває боротьба з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці. У результаті спецоперації силовиків у Тернополі затримали іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.

Про те, що 26-річний іноземець переховувався в Україні з травня 2022 року, встановили оперативники спецслужб. Чоловік намагався уникнути відповідальності за скоєні на батьківщині злочини.

За інформацією працівників СБУ, зловмисник – член транснаціонального злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на розбійних нападах, пов’язаних із незаконним проникненням у приватні помешкання громадян. Чоловік перебуває в розшуку відповідно до ст. 180.2.1 та ст. 180.2.3 Кримінального кодексу Азейбаржанської Республіки (Грабіж/мародерство скоєно організованою групою по попередньому зговору).

Потрапивши в Україну, він намагався скористатися «високим» становищем у кримінальному світі, щоб поширити вплив власного угрупування на осіб з кримінального середовища Тернопільщини.

Працівники Тернопільського райуправління поліції затримали іноземця в обласному центрі. Вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України.

Заходи з викриття та припинення протиправної діяльності здійснювали оперативники СБУ спільно з працівниками Державної міграційної служби України.