Олександр Богомол привітав працівників зв’язку з професійним святом

П’ятеро працівників відділу телефонних комунікацій та структурованих кабельних систем Нацполіції Тернопільщини роблять усе можливе, аби всі поліцейські підрозділи краю мали змогу якісно та оперативно працювати і бути завжди на звязку.

24 години на добу за справністю усієї мережі стежать зв’язківці. Фахівці цього підрозділу відповідають за роботу камер відеонагляду, за вчасним підключенням до відеоконференцій та селектроних нарад. Ремонтують та обслуговують радіостанції. У час розвитку новітніх технологій уявити день без інтернету важко. Справність віртуальної мережі також у руках працівників зв’язку. Не обходяться без них і масові заходи.

У час війни працівники відділу телефонних комунікацій та структурованих кабельних систем забезпечують зв’язком і поліцейських у зоні ведення бойових дій, адже справні рації, робота старлінків та наявність резервного живлення – це суттєва допомога, яка пришвидшуватиме нашу перемогу.

З нагоди свята – Дня працівників телебачення, радіо та зв’язку начальник Головного управління Нацполіції краю Олександр Богомол подякував винуватцям події за їхню роботу, за те, що вони постійно на зв’язку і забезпечують ним кількатисячний штат правоохоронців.