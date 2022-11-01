30 жовтня професійне свято відзначали працівники Управління боротьби з наркозлочинністю

Протидія наркозлочинності є однією з найгостріших соціальних і правових проблем України кінця XX – початку XXІ століття. Незаконний обіг наркотиків – вкрай небезпечна злочинна діяльність, припинення якої вимагає невідкладної й першочергової уваги.

30 жовтня 1993 року в МВС України створили Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а 29 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо утворення Департаменту боротьби з наркозлочинністю, як міжрегіонального територіального органу Національної поліції України.

Цього року служба боротьби з наркозлочинністю відзначає 29-ту річницю з дня створення. Основними завданнями УБН в Тернопільській області є виявлення та припинення кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів забезпечення контролю у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, психотропних, отруйних чи сильнодійних лікарських засобів.

Повномасштабне вторгнення росії не зупинило роботу фахівців цього підрозділу. Його працівники роблять усе можливе, аби зменшити обіг наркотиків на території Тернополя та області. Привітав з професійним святом співробітників Управління боротьби з наркозлочинністю і начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. Він побажав оперативникам легкої служби та кар’єрного росту.