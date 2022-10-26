Автомобіль для спецпризначенців поліції передали волонтери Тернополя

Близько п’ятисот працівників поліції Тернопільщини знаходяться в зоні бойових дій. Фактично усіх бійців спецпідрозділів долучили до Збройних сил України, а зведені загони правоохоронців працюють на деокупованих територіях нашої держави. Без підтримки рідних, без допомоги меценатів та волонтерів було б складно і поліцейським, і військовослужбовцям. Впродовж восьми місяців повномасштабного вторгнення українці й іноземці намагаються всіляко допомагати нашим захисникам. На фронті найскладніша ситуація з автівками.

“Ми дякуємо вам за допомогу та підтримку. Сьогодні автомобілі – це розхідний матеріал і він необхідний на деокупованих територіях, як ніколи. Ті території, які обслуговують поліцейські, а саме Харківська область, ті території, які звільняють наші спецпризначенці разом з військовими – це пустир над яким потрібно роками працювати, аби відновилося там життя. Там нема ні світла, ні води, ні газу”.

Розмінування деокупованих територій – завдання основне, але воно не з легких. Швидко очистити населені пункти від небезпеки не вийде. Саме тому наші силовики потребують будь-який транспорт. В ідеалі – це повнопривідні автомобілі, який зможе проїхати через будь-які перешкоди.

Волонтер Ігор Красновський разом із братом на потреби фронту спрямував уже дев’ятнадцять автомобілів, чотири з яких отримали бійці спецпідрозділів Національної поліції Тернопільщини.

“Несуттєво, ким ти був до 24 лютого, хоча війна у нас триває понад вісім років. Важливо те, що ти робиш сьогодні. Ми робимо те, що вдається нам найкраще, швидко, якісно та повноцінно. Я вважаю, що кожен наш автомобіль приносить користь, а наше завдання – віддати його в тому стані, який гарантуватиме безпеку хлопцям і наближатиме нашу перемогу”.

Ігор Красновський каже, що бійці, які знаходяться на передовій найбільше потребують пікапів. Проте знайти таке авто сьогодні стало досить складно. Підходять для фронту повнопривідні позашляховики та буси з високим кліренсом. Тому волонтери продовжують робити усе можливе, аби підтримати та допомогти нашим захисникам.