«Ми повинні закінчити цю війну, аби спокійно жили наші діти та онуки», – Роман Тишко

Майор поліції Роман Тишко з гордістю носить поліцейську форму та захищає територіальну цілісність і суверенітет України. Після закінчення Тернопільської академії народного господарства чоловік служив в прикордонних військах. Хоробрість, мужність, сміливість, любов та повага до рідної країни була поштовхом до важливого кроку в житті Романа. Він, не вагаючись, присягнув на вірність українському народу.

Свою кар’єру правоохоронець розпочав у Підволочиському райвідділку на посаді дільничного офіцера. Під час несення служби Роман отримав виклик, який запам’ятався йому на все життя – він вперше отримав ножове поранення на службі. Був січень, коли надійшло повідомлення про сімейну сварку. Приїхавши на місце події, Роман стикнувся з дебоширом, який накинувся на нього з ножем. Проте мужність та безстрашність

допомогли йому вгамувати правопорушника.

Роман Тишко працював на посаді старшого оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей (сьогодні ювенальна превенція), був оперуповноваженим карного розшуку та поліцейським сектору реагування патрульної поліції. З 2021 року він старший інспектор групи кадрового забезпечення у роті патрульної служби особливого призначення «Тернопіль».

Складна ситуація в Україні не давала спокою Роману, тому він ще у 2014 році вирішив їхати на схід боронити пліч-о-пліч зі своїми товаришами Україну. Спецпризначенець з побратимами ніс службу в зоні проведення ООС на території Луганської області. Вони перевіряли підозрілих осіб, транспортні засоби, вантажі та вилучали небезпечні предмети.

Про те, що йому з товаришами за кілька років доведеться зустрітися з ворогом віч-на-віч ніхто не знав. 24 лютого 2022 року під час несення служби старшим наряду на блокпості, о 5 годині ранку він отримав повідомлення від чергового про повномасштабне вторгнення росії на територію України. Весь особовий склад тернопільських правоохоронців, який знаходився на ротації, вирішив залишитися в гарячій точці та нести покладені на них обов’язки.

«Ми виконували завдання з контрдиверсійних заходів з боротьби з десантом противника та забезпечували публічну безпеку й порядок у населених пунктах», – розповідає майор поліції Роман Тишко.

Вірність українському народу давала сили протистояти ворогу, не здаватися та боронити Україну.

«27 квітня під час мінометного артилерійського обстрілу Луганської області я отримав численний поранення різного ступеня важкості. Пряме попадання ворожого снаряду у наше укриття забрало життя трьох моїх побратимів», – пригадує Роман Тишко.

На даний час спецпризначенець проходить реабілітацію, після якої одразу повернеться на службу.

«Одного дня на просторах інтернету мені трапився відеоролик офіцера Збройних Сил України, який зауважив, що сьогодні на фронті є багато молодих хлопців, які у 2014 році були ще дітьми, а сьогодні вони змушені воювати й доробляти те, що ми не встигли зробити за цих вісім років – не встигли запобігти повномасштабному вторгненню. Тому хто, як не я, повинен боронити Батьківщину заради свободи та світлого майбутнього своїх малолітніх синів та усіх малюків», – стверджує Роман.

Кожен українець сильний духом та безстрашний, а з такими героями – Все буде Україна!