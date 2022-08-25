Слідчі тернопільської поліції повідомили про підозру організаторам та учасникам злочинної організації наркоторговців

За процесуального керівництва обласної прокуратури слідчі Головного управління Національного поліції Тернопільщини повідомили про підозру двом організаторам та вісьмом учасникам злочинної організації, що реалізовували через телеграм-канали та віртуальні магазини наркотики й психотропні речовини в особливо великих розмірах. Зловмисників звинувачено у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом – частина 2 статті 209; створенні, керівництві та участі у злочинній організації – частини 1,2 статті 255; використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів – частина 2 статті 306; незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин – частина 3 статті 307. Також у порушенні статей 27 (частина 3) – види співучасників та 28 (частина 4) – вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією Кримінального кодексу України.

На початку квітня цього року оперативники управлінь боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини та Хмельниччини викрили злочинну діяльність групи осіб, що займалися реалізацією наркотиків та психотропних речовин через телеграм-канали та віртуальні магазини.

Незаконний бізнес разом зі своєю співмешканкою організував житель Хмельниччини. Чоловік створив два інтренет-магазини через які реалізовував заборонений товар. Спочатку займався протиправним лише з подругою, але згодом розширив діяльність: створив ще два віртуальні магазини та залучив до роботи загалом 16 чоловіків та жінок.

На «бізнесмена» у злочинній організації працювало сім гуртових розповсюджувачів наркотиків та маркетолог, а також 8 «закладників», які не були членами злочинної організації.

Клієнтами «підприємців» були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської та Івано-Франківської областей. Серед асортименту продавців були фактично всі види заборонених речовин.

Оперативники провели одночасно 20 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в їхніх автомобілях. Було виявлено та вилучено наркотиків на понад мільйон гривень, а також 600 тисяч гривень та 2 000 американських доларів готівкою.

У ході досудового розслідування було встановлено, що шість з половиною мільйонів гривень, отриманих від обігу наркотиків та психотропів, «відмивалися» через банківські операції та частково використовувались для продовження злочинної діяльності, яку у час війни наркоторговці активізували.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.