Повідомлення про замінування центрального універмагу та залізничного вокзалу в Тернополі не підтвердилися

У четвер, 4 серпня, о 12.15 год. до Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від співробітників Управління служби безпеки в області про те, що їм на електронну скриньку надіслали лист про закладення вибухонебезпечних матеріалів у будівлях універмагу та залізничного вокзалу. На місце подій оперативно виїхали усі екстрені служби.

Вибухотехніки обстежили прилеглі території та місця ймовірних мінувань. Вибухових матеріалів не виявили.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до ЄРДР відповідно до ст. 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Поліцейські звертаються до громадян дотримуватися правил безпеки, у разі виявлення вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх та зателефонуйте на лінію 102.