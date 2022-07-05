Команда управління поліції охорони виборола першість у турнірі з волейболу серед силових структур Тернопільщини

Турнір з волейболу, приурочений до Дня Національної поліції України, відбувся у Тернополі. Участь у спортивних змаганнях взяли 6 команд з різних колективів правоохоронних структур області. Волейбольні баталії були запеклими та динамічними, кожна команда прагнула здобути перемогу.

«Такі спортивні заходи згуртовують колективи та допомагають правоохоронцям підтримувати фізичну форму, що є дуже важливим у їхній роботі», – зазначає заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Володимир Небесний.

Після відбірних ігор до фінальної частини змагань вийшли колективи управлінь Національної поліції, поліції охорони, служби безпеки в області та служби надзвичайних ситуацій.

Абсолютну перемогу у турнірі здобула команда Управління поліції охорони. Друге місце посіли спортсмени Головного управління Національної поліції в області, на тертій сходинці – колектив Управління служби безпеки в області.

Переможців та учасників волейбольних змагань нагородили голова обласної організації «Динамо» Олександр Богомол та голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Вони подякували гравцям за участь у турнірі та командну роботу.

Спортсменам вручили кубки та дипломи.