У Теребовлі попрощалися з патрульним поліцейським Даниїлом Сафоновим

Правоохоронець загинув 2 травня в зоні заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Тіло Героя лише зараз вдалося вивезти з Донеччини. Даниїл Сафонов народився 23 жовтня 1993 у Донецьку. Коли на Донбас у 2014 році прийшла війна, переїхав до бабусі в Маріуполь, а згодом – на Тернопільщину, де в цей час уже проживала його сестра, котра теж виїхала з Донецька через військовий конфлікт.

До 2019 року молодий чоловік був контрактником 44-ої бригади, а згодом повернувся до Маріуполя, де вступив до лав патрульної поліції. Із початком повномасштабного наступу росії на Україну боронив рідне місто від загарбників.

Провести в останню путь захисника прибули його побратими з Маріуполя, товариші, керівництво поліції Тернопільщини.

У Даниїла Сафонова залишилась дружина та син. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області.