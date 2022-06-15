Об’єднані заради Перемоги: українська спільнота Нідерландів передала чергову гуманітарну допомогу тернопільським поліцейським

Уже вкотре підтримку захисникам, які несуть службу на передовій, надає українська громада Нідерландів. Цього разу допомогу організували для бійців спецпідрозділу поліції Тернопільщини.

Гуманітарний вантаж на Україну доправив волонтер Ігор Карп. Серед доставленого – тактичне взуття, бронежилети, футболки, каремати, спальні мішки та інші речі першої необхідності.

Як розповідає волонтер, з перших днів війни наші земляки, які нині проживають в Нідерландах, згуртувалися та почали активно допомагати українським воїнам.

«У Нідерландах часто проходять мітинги на підтримку України, на вулицях багато українських прапорів. Наша українська громада об’єдналася та допомагає чим може, аби забезпечити потреби хлопців, які боронять нашу державу. Ми дуже хочемо, щоб перемога була за нами, а щоб була перемога треба всім допомагати!» – розповідає Ігор Карп.

Тернопільські поліцейські вже раніше отримали від української громади Нідерландів автомобіль, який вони використовують у зоні бойових дій. Допомога кожного нині важлива нашим бійцям. Вони вдячні усім благодійникам за небайдужість та розуміння.