У Тернополі водійка в’їхала в Катедральний собор в центрі міста

В результат інциденту потерпілих немає. На місці події працювали працівники поліції, управління поліції охорони, рятувальники та фахівці інших екстрених служб.

23 квітня близько 00.40 до співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від священнослужителя Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (УГКЦ) про те, що всередину храму в’їхав автомобіль.

Виїхавши на виклик, працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.

На місці події працювали рятувальники ДСНС. Вони вжили заходів, щоб не допустити займання транспортного засобу, та, з допомогою лебідки, відбуксирували автомобіль з приміщення храму.

Водійку медики госпіталізували до одного із медзакладів. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.